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06 Mart 2020, Cuma
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Timsah’ta Shehu’ya 2 maç ceza

Timsah’ta Shehu’ya 2 maç ceza

Ümraniyespor karşılaşmasında kırmızı gören ’ya 2 maç men cezası verdi.

Ümraniyespor karşılaşmasında kırmızı gören 'ya 2 maç men cezası verdi. Ayrıca açıklamaları nedeniyle kulübüne 55 bin TL para, Başkan 'a da 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi
  1. 6.3.2020
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