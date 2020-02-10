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10 Şubat 2020, Pazartesi
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gülen taraf oldu

Bursaspor gülen taraf oldu

1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda 'u 4-2'lik skorla mağlup eden , bu skorla birlikte 2019-2010 sezonunda ilkleri de başarmış oldu.

Timsah; Abdou Razack Traore ile ilk golü atmasına rağmen geriye düştüğü maçı, , ve Abdullahi Shehu'nun golleriyle kazanmayı başarırken, aynı zamanda bu sezon ilk kezbir karşılaşmada rakip filelere 4 gol birden gönderdi.

Bununla birlikte yeşil-beyazlılar, bu sezon ilk kez bir karşılaşmanın ikinci yarısında 3 gol birden kaydetmeyi başardı. Öte yandan , karşılaşmasında 6. dakikada Traore'nin kaydettiği golle, kendi adına sezonun en erken golünü kaydederek bir ilki daha yaşadı. Ara döneminde kadroya katılan , yeşil-beyazlı formayı ilk kez giyerken; aynı zamanda bir diğer yeni transfer Tayfur Bingöl de, formasıyla ilk asistini yaptı.

  1. 10.02.2020
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