Bursaspor gülen taraf oldu
TFF 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'u 4-2'lik skorla mağlup eden Bursaspor, bu skorla birlikte 2019-2010 sezonunda ilkleri de başarmış oldu.
Timsah; Abdou Razack Traore ile ilk golü atmasına rağmen geriye düştüğü maçı, Özer Hurmacı, Recep Aydın ve Abdullahi Shehu'nun golleriyle kazanmayı başarırken, aynı zamanda bu sezon ilk kezbir karşılaşmada rakip filelere 4 gol birden gönderdi.
Bununla birlikte yeşil-beyazlılar, bu sezon ilk kez bir karşılaşmanın ikinci yarısında 3 gol birden kaydetmeyi başardı. Öte yandan Bursaspor, Osmanlıspor karşılaşmasında 6. dakikada Traore'nin kaydettiği golle, kendi adına sezonun en erken golünü kaydederek bir ilki daha yaşadı. Ara transfer döneminde kadroya katılan Kerem Can Akyüz, yeşil-beyazlı formayı ilk kez giyerken; aynı zamanda bir diğer yeni transfer Tayfur Bingöl de, Bursaspor formasıyla ilk asistini yaptı.
- 10.02.2020
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Mantık değişecek
Toplam 2
Yorum
BKJ Fulbolun ? motivasyon zaten, motivasyonu yüksek tutan kazanma şansı yüksek olur.
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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düştü
Toplam 1
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karakartal Douglas Gökhanın yokluğunu aratmayacaktır
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Trabzonspor'dan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı
Toplam 1
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karakartal geçmiş olsun büyük başkan
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