Kerem Can Akyüz yeni formasını ilk kez giyecek!
Bursaspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı sol bek oyuncusu Kerem Can Akyüz'ün, pazar günü oynanacak Osmanlıspor karşılaşmasında yeşil-beyazlı formayı ilk kez terletmesi bekleniyor.
TFF 1. Lig'in 21. haftasında pazar günü deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da önemli eksiklikler dikkat çekiyor.
Dört sarı kartını Eskişehirspor mücadelesinde tamamlayarak cezalı duruma düşen Serdar Özkan ve yine aynı maçta kırmızı kart ile oyundan atılan sol bek Onur Atasayar'ın forma giyemeyecek olması, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'i alternatiflere yöneltiyor.
Devre arası transfer döneminde takımdan ayrılan bir başka sol bek Iasmin Latovlevici'nin de yokluğunda, Osmanlıspor karşılaşmasında sol bek mevkinde yeni transfer Kerem Can Akyüz'ün forma giymesi bekleniyor.
Akhisarspor ve Eskişehirspor mücadelelerinde yedek kulübesinde yer alan30 yaşındaki futbolcu, henüz yeni kulübünde süre alamadı. Akyüz, başkent ekibi ile oynanacak karşılaşmada İbrahim Üzülmez'in tek sol bek adayı olarak göze çarpıyor.
- 06.02.2020
- Tek çare satılması deniyordu! Vedat Muriç...
- Galatasaray Club Brugge'de kadro dışı kalan Diagne'den bunu istedi!
- Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye avukat yanıtı: Cinayet mi var?
- Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye! Galatasaray'ın gözdesi bedavaya geliyor
- Fenerbahçe transferde sınıfta kaldı! 600 milyon harcandı bir sol bek alınamadı
-
O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'
Toplam 1
Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
-
Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!
Toplam 1
Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
-
Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!
Toplam 1
Yorum
alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
Kerem Can Akyüz yeni formasını ilk kez giyecek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.