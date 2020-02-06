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06 Şubat 2020, Perşembe
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yeni formasını ilk kez giyecek!

Kerem Can Akyüz yeni formasını ilk kez giyecek!

'un ara döneminde kadrosuna kattığı sol bek oyuncusu 'ün, pazar günü oynanacak karşılaşmasında yeşil-beyazlı formayı ilk kez terletmesi bekleniyor.

1. Lig'in 21. haftasında pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak olan 'da önemli eksiklikler dikkat çekiyor.
Dört sarı kartını mücadelesinde tamamlayarak cezalı duruma düşen Serdar Özkan ve yine aynı maçta kırmızı kart ile oyundan atılan sol bek Onur Atasayar'ın forma giyemeyecek olması, Teknik Direktör 'i alternatiflere yöneltiyor.

Devre arası döneminde takımdan ayrılan bir başka sol bek Iasmin Latovlevici'nin de yokluğunda, Osmanlıspor karşılaşmasında sol bek mevkinde yeni transfer 'ün forma giymesi bekleniyor.

Akhisarspor ve Eskişehirspor mücadelelerinde yedek kulübesinde yer alan30 yaşındaki futbolcu, henüz yeni kulübünde süre alamadı. Akyüz, başkent ekibi ile oynanacak karşılaşmada İbrahim Üzülmez'in tek sol bek adayı olarak göze çarpıyor.

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  1. 06.02.2020
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