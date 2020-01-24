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24 Ocak 2020, Cuma
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'dan açıklaması

Bursaspor'dan Milan Baros açıklaması

Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, Çek futbolcu 'un Bursaspor ile anlaştığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Selçuk Erdoğan yaptığı açıklamada, 'un gündeminde 'un olmadığını dile getirdi.

Bu haberlerin dış basın kaynaklı olduğunu belirten Erdoğan, konunun bir yanlış anlaşılma sonucu ortaya çıktığını kaydetti.

Erdoğan, Baros'la daha önce çalıştığını anlatarak şunları kaydetti:

"Milan Baros'u yakından tanıyorum ve antrenörlük yaptığım dönemde kendisiyle çalıştım. Bu iddialarını ben de yabancı basından okudum. Yakın zamanda 'ü kadromuza kattık. Çek bir gazeteci bu transfer haberindeki fotoğrafı görüp onu Milan Baros sanmış. Bunun üzerine böyle bir haber yazmış. Milan Baros gündemimizde yok. Olay tamamen bir yanlış anlaşılmadan ibarettir."

Ülkesinin Banik Ostrava takımında forma giyen 38 yaşındaki futbolcu, 'da oynadığı 116 resmi maçta 61 gol kaydetmişti.

  1. 24.01.2020
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