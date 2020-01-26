Devre arası transfer döneminde kadrosunu takviyeler ile güçlendiren Bursaspor, sezon başında kiraladığı Musa Araz ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor, sezon başında İttifak Holding Konyaspor'dan kiraladığı Musa Araz ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Bursaspor formasıyla 3'ü lig, 3'ü de kupa olmak üzere toplam 6 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, yalnızca bir asist yapma başarısı gösterdi.
Öte yandan Bursaspor'da teknik heyetin gözden çıkardığı bazı oyuncular ile de yakın süreçte yolları ayırmayı planladığı öğrenildi.
- 26.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Bursaspor Musa Araz ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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