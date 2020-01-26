Bursaspor Musa Araz ile yollarını ayırdı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor, sezon başında İttifak Holding Konyaspor'dan kiraladığı Musa Araz ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Bursaspor formasıyla 3'ü lig, 3'ü de kupa olmak üzere toplam 6 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, yalnızca bir asist yapma başarısı gösterdi.

Öte yandan Bursaspor'da teknik heyetin gözden çıkardığı bazı oyuncular ile de yakın süreçte yolları ayırmayı planladığı öğrenildi.