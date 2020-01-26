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26 Ocak 2020, Pazar
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ile yollarını ayırdı

Bursaspor Musa Araz ile yollarını ayırdı

Devre arası transfer döneminde kadrosunu takviyeler ile güçlendiren , sezon başında kiraladığı ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

1'inci Lig ekiplerinden , sezon başında İttifak Holding Konyaspor'dan kiraladığı ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Bursaspor formasıyla 3'ü lig, 3'ü de kupa olmak üzere toplam 6 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, yalnızca bir asist yapma başarısı gösterdi.
Öte yandan Bursaspor'da teknik heyetin gözden çıkardığı bazı oyuncular ile de yakın süreçte yolları ayırmayı planladığı öğrenildi.

  1. 26.01.2020
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