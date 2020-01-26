Fatih Karagümrük Joseph Attamah'ı transfer etti

Galatasaray'a transferi gündeme gelen Arda Turan, sarı-kırmızılı takımda yönetimle teknik direktör Fatih Terim arasında krize neden olmuştu. Başkan Mustafa Cengiz'in gelişine sıcak bakmadığı tecrübeli futbolcu için teknik direktör Terim ise ısrarını sürdürüyor. Başkan ve teknik direktör arasında yaşanan bu gerginliğin ardından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Mustafa Cengiz'in düşündüğü öne sürülen teknik direktör adayı...