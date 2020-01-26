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26 Ocak 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Haberleri Fatih Karagümrük Joseph Attamah'ı transfer etti

'ı transfer etti

Fatih Karagümrük Joseph Attamah'ı transfer etti

1. Lig ekiplerinden , son olarak ekibi 'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.

  1. 26.01.2020
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