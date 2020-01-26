Galatasaray için çarpıcı iddia! Terim'in yerine...

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Galatasaray için çarpıcı iddia! Fatih Terim'in yerine...
Galatasaray'a transferi gündeme gelen Arda Turan, sarı-kırmızılı takımda yönetimle teknik direktör Fatih Terim arasında krize neden olmuştu. Başkan Mustafa Cengiz'in gelişine sıcak bakmadığı tecrübeli futbolcu için teknik direktör Terim ise ısrarını sürdürüyor. Başkan ve teknik direktör arasında yaşanan bu gerginliğin ardından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Mustafa Cengiz'in düşündüğü öne sürülen teknik direktör adayı...
26 Ocak 2020 Pazar 10:49
Güncelleme: 26.01.2020 10:49
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Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ile Teknik Direktör Fatih Terim arasındaki Arda Turan restleşmesinin yankıları sürüyor.
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Bilindiği gibi Başkan Cengiz, son basın toplantısında Fatih Terim'le aralarında sorun olduğuna yönelik çıkan haberler üzerine birtakım açıklamalar yapmıştı.
Başkan Mustafa Cengiz, "Ayrı fikirlerdeysek ayrı yollara gitmeliyiz" diyerek tecrübeli hocaya göndermede bulunmuştu. Cengiz'in bu sözleri gündeme bomba gibi düştü.
Bu açıklamaların ardından Fatih Terim ise sosyal medya hesabından, "Verilmiş bir sözüm, vazgeçemediğim bir hayalim var" mesajıyla cevap vermişti. Yönetimin ise hoca arayışlarına başladığı ifade edildi.
YÖNETİMİN AKLINDA DROGBA VAR
Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray Yönetimi'nin Fatih Terim'e istifa iması sonrası, hoca adayı belli oldu. Buna göre sarı-kırmızılı Yönetim olası Fatih Terim istifası sonrasında takımı DidierDrogba'ya emanet edecek.