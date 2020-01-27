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27 Ocak 2020, Pazartesi
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Tek attı 3 aldı

Tek attı 3 aldı

Dadaşlar, 42’de ’un kornerinde kafa vuruşu yapan Scuk’un golüyle kazandı. Mavi-beyazlılar, puanını 34’e çıkararak şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

1. Lig'de şampiyonluk hedefi olan BB Erzurumspor evinde zor günler geçiren 'u konuk etti. Mavi-beyazlıların rahat kazanacağı öngörülen maçta sadece tek gol çıktı. 42. dakikada sol kanattan 'un kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Jasmin Scuk, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0. 29 yaşındaki Bosna Hersekli golcü bu sezon 4. golünü kaydetti. Dadaşlar bu galibiyetle puanını 34'e yükseltirken, ikinci sıradaki yerini korudu. , 'da yaşanan deprem nedeniyle "Kalbimiz ve dualarımızla sizlerle" pankartıyla sahaya çıktı. Taraftarlar da 23. dakikada "Elazığ" sloganı atarak depremzedeleri andı.

  1. 27.1.2020
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