Tek attı 3 aldı

TFF 1. Lig'de şampiyonluk hedefi olan BB Erzurumspor evinde zor günler geçiren Balıkesirspor'u konuk etti. Mavi-beyazlıların rahat kazanacağı öngörülen maçta sadece tek gol çıktı. 42. dakikada sol kanattan Hamroun'un kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Jasmin Scuk, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0. 29 yaşındaki Bosna Hersekli golcü bu sezon 4. golünü kaydetti. Dadaşlar bu galibiyetle puanını 34'e yükseltirken, ikinci sıradaki yerini korudu. Erzurum, Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle "Kalbimiz ve dualarımızla sizlerle" pankartıyla sahaya çıktı. Taraftarlar da 23. dakikada "Elazığ" sloganı atarak depremzedeleri andı.