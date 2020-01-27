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27 Ocak 2020, Pazartesi
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Karagümrük’te

Joseph Attamah Karagümrük’te

1. Lig ekibi , Ganalı futbolcu 'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

1. Lig ekibi , Ganalı futbolcu 'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Bonservisi 'de bulunan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezona 'da başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde ile sözleşmesi feshedilmişti. Attamah 14 maça çıkmıştı.
  1. 27.1.2020
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