Moraller tavan
Üst üste 2 maçını kazanan Bursa, Akhisar sınavıyla seriyi sürdürmek amacında. Yeni transferin de lisansı çıkınca moraller iyice yükseldi.
TFF 1. Lig 'de 19. haftanın açılış maçında Akhisar'a konuk olacak Bursaspor 3 puandan başka bir sonucu düşünmezken, yakalanan ivme taraftarı mutlu ediyor. Üst üste kazanılan iki maçın ardından Bursaspor'da yeni transferlerin de lisanslarının çıkarılmasıyla moraller yükseldi. Kadroda olması beklenen yeni transferler Serdar Özkan, Tayfur Bingöl, Kerem Can Akyüz ve Emrullah Şalk, teknik direktör İbrahim Üzülmez'in şans vermesi halinde karşı forma giyecek.
BİZDEN BEKLENTİ BÜYÜK
3 maçlık galibiyet hasretine sahasındaki 2-1'lik Hatayspor maçıyla son veren Bursa temsilcisi, ikinci yarıdaki ilk maçında da Fatih Karagümrük'ü aynı skorla mağlup etti. Teknik patron Üzülmez, oyuncularıyla yaptığı görüşmede "Serinin sürmesi ve iddiamızı ortaya koymak için ne kadar önemli bir sınav vereceğimizi hepiniz biliyorsunuz. Bizden beklenti büyük. Bunu hem bu şehre hem taraftara borçluyuz" diyerek motivasyon verdi.
- 24.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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