Alt liglerden haberler (23.01.20)
TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...
Hekimoğlu Trabzon FK, Erkut Satılmış ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. 1860 Münih'ten gelen 23 yaşındaki futbolcu stoper bölgesinde oynuyor.
2. Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçta 4 galibiyet alan Uşakspor'da Feyyaz Aydil'le yollar ayrıldı. 29 yaşındaki forvet Uşak'ta 12 maçta 1 gol atmıştı.
Kırşehir, Samsun'dan ayrılan 33 yaşındaki santrfor Abdulkadir Özgen ile anlaştı.
Sancaktepe FK, Behlül Aydın transferini resmen açıkladı. İlk yarıda Trabzonspor U19 takımında 14 maça çıkan 19 yaşındaki orta saha 4 gol, 1 asistle oynadı.
- 23.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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