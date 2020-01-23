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23 Ocak 2020, Perşembe
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Alt liglerden haberler (23.01.20)

Alt liglerden haberler (23.01.20)

1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...

Hekimoğlu Trabzon FK, Erkut Satılmış ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. 1860 Münih'ten gelen 23 yaşındaki futbolcu stoper bölgesinde oynuyor.

2. Lig 'ta son 5 maçta 4 galibiyet alan Uşakspor'da Feyyaz Aydil'le yollar ayrıldı. 29 yaşındaki forvet Uşak'ta 12 maçta 1 gol atmıştı.

, 'dan ayrılan 33 yaşındaki santrfor Abdulkadir Özgen ile anlaştı.

Sancaktepe FK, Behlül Aydın transferini resmen açıkladı. İlk yarıda U19 takımında 14 maça çıkan 19 yaşındaki orta saha 4 gol, 1 asistle oynadı.

  1. 23.1.2020
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