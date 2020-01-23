Okan Alkan duyuruldu

Adana Demirspor, Balıkesir'den ayrılan Okan Alkan ile resmi sözleşmeyi imzaladı. 27 yaşındaki sağ bek, ligin ilk yarısında 15 maça çıkmış ve 1 asist yapmıştı. Formayı giyen tecrübeli futbolcu dün yapılan akşam antrenmanında da yer aldı. Öte yandan Başkan Murat Sancak, bir transfer daha yapacaklarının müjdesini verdi.