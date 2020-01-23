Okan Alkan duyuruldu
Adana Demirspor, Balıkesir’den ayrılan Okan Alkan ile resmi sözleşmeyi imzaladı.
Adana Demirspor, Balıkesir'den ayrılan Okan Alkan ile resmi sözleşmeyi imzaladı. 27 yaşındaki sağ bek, ligin ilk yarısında 15 maça çıkmış ve 1 asist yapmıştı. Formayı giyen tecrübeli futbolcu dün yapılan akşam antrenmanında da yer aldı. Öte yandan Başkan Murat Sancak, bir transfer daha yapacaklarının müjdesini verdi.
- 23.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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