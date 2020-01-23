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23 Ocak 2020, Perşembe
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Okan Alkan duyuruldu

Okan Alkan duyuruldu

 Demirspor, ’den ayrılan Okan Alkan ile resmi sözleşmeyi imzaladı.

Demirspor, 'den ayrılan Okan Alkan ile resmi sözleşmeyi imzaladı. 27 yaşındaki sağ bek, ligin ilk yarısında 15 maça çıkmış ve 1 asist yapmıştı. Formayı giyen tecrübeli futbolcu dün yapılan akşam antrenmanında da yer aldı. Öte yandan Başkan Murat Sancak, bir transfer daha yapacaklarının müjdesini verdi.

  1. 23.1.2020
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