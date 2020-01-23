Can: Tarihi başarı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Başakşehir'i eleyip çeyrek finale çıkan Kırklarelispor'da Başkan Volkan Can konuştu.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Başakşehir'i eleyip çeyrek finale çıkan Kırklarelispor'da Başkan Volkan Can konuştu. Can, "1968'den bu yana kulübümüz ilk kez böyle bir başarıya ulaştı. Tarihi bir başarıya tanıklık ediyoruz. 2.5 milyonluk bütçemiz var" dedi.
- 23.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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