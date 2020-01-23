Can: Tarihi başarı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Başakşehir'i eleyip çeyrek finale çıkan Kırklarelispor'da Başkan Volkan Can konuştu. Can, "1968'den bu yana kulübümüz ilk kez böyle bir başarıya ulaştı. Tarihi bir başarıya tanıklık ediyoruz. 2.5 milyonluk bütçemiz var" dedi.