Can: Tarihi başarı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
23 Ocak 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Can: Tarihi başarı

Can: Tarihi başarı

Can: Tarihi başarı

son 16 turunda 'i eleyip çıkan Kırklarelispor'da Başkan konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 'i eleyip çıkan Kırklarelispor'da Başkan konuştu. Can, "1968'den bu yana kulübümüz ilk kez böyle bir başarıya ulaştı. Tarihi bir başarıya tanıklık ediyoruz. 2.5 milyonluk bütçemiz var" dedi.

  1. 23.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Can: Tarihi başarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN