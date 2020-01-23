Burak resmen Samsun’da

Samsunspor, Denizlispor'dan ayrılan Burak Çalık'a imza töreni düzenledi. 1.5 yıllık kontrat yapan 30 yaşındaki hücum oyuncusu, "İnşallah Samsunspor'un şampiyonluğunda yardım eden oyunculardan biri oluruz. Bir projeye ve hedefe geldik. İnşallah hep beraber bunu başarırız. Sezon sonunda da şampiyonlukta bizim de emeğimiz olur" diye konuştu.