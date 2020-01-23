Burak resmen Samsun’da
Samsunspor, Denizlispor'dan ayrılan Burak Çalık'a imza töreni düzenledi.
Samsunspor, Denizlispor'dan ayrılan Burak Çalık'a imza töreni düzenledi. 1.5 yıllık kontrat yapan 30 yaşındaki hücum oyuncusu, "İnşallah Samsunspor'un şampiyonluğunda yardım eden oyunculardan biri oluruz. Bir projeye ve hedefe geldik. İnşallah hep beraber bunu başarırız. Sezon sonunda da şampiyonlukta bizim de emeğimiz olur" diye konuştu.
- 23.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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