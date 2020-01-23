Dünyanın en genç başkanı
2. Lig Beyaz Grup ekibi Kastamonuspor 1966, dünyanın en genç kulüp başkanıyla yönetilecek. Onursal Başkan Cengiz Aygün, genel kurulda 21 yaşındaki oğlu Enes Ege Aygün'ün başkanlığı yönünde karar alındığını söyledi.
2. Lig Beyaz Grup ekibi Kastamonuspor 1966, dünyanın en genç kulüp başkanıyla yönetilecek. Onursal Başkan Cengiz Aygün, genel kurulda 21 yaşındaki oğlu Enes Ege Aygün'ün başkanlığı yönünde karar alındığını söyledi. Bundan önceki rekor, İngiltere'nin Worthing FC takımının 2015 yılında 22 yaşındayken başına geçen George Dorwell'a aitti.
- 23.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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