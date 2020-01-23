Dünyanın en genç başkanı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
23 Ocak 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Dünyanın en genç başkanı

Dünyanın en genç başkanı

Dünyanın en genç başkanı

2. Lig ekibi Kastamonuspor 1966, dünyanın en genç kulüp başkanıyla yönetilecek. Onursal Başkan , genel kurulda 21 yaşındaki oğlu 'ün başkanlığı yönünde karar alındığını söyledi.

2. Lig ekibi Kastamonuspor 1966, dünyanın en genç kulüp başkanıyla yönetilecek. Onursal Başkan , genel kurulda 21 yaşındaki oğlu 'ün başkanlığı yönünde karar alındığını söyledi. Bundan önceki rekor, 'nin Worthing FC takımının 2015 yılında 22 yaşındayken başına geçen George Dorwell'a aitti.

  1. 23.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dünyanın en genç başkanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN