Menemen’in hedefi Mrsic
İzmir ekibi, Balıkesir ile yolları ayıran Hırvat 10 numaranın peşine düştü.
TFF 1. Lig'de Giresun'a 3-0 mağlup olarak ikinci yarıya istediği gibi başlayamayan Menemen, çalışmalarını hızlandırdı. İsveç'in Sirius takımından orta saha Abdul Rezak'ı renklerine bağlamak için çabalayan sarı-lacivertliler, Balıkesir'le yollarını ayıran Antonio Mrsic'in peşine düştü. 10 numarada oynayan Hırvat futbolcunun transferinde büyük aşama kaydedildi. 32 yaşındaki Mrsic, 13 maçta 4 kez fileleri sarstı. Kampta denenen Nijerya U20 milli forvet oyuncusu Rasheed İbrahim Akanbi ile sözleşme imzalama kararı alındı.
- 23.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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