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23 Ocak 2020, Perşembe
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’in hedefi Mrsic

Menemen’in hedefi Mrsic

İzmir ekibi, ile yolları ayıran Hırvat 10 numaranın peşine düştü.

1. Lig'de 'a 3-0 mağlup olarak ikinci yarıya istediği gibi başlayamayan , çalışmalarını hızlandırdı. 'in Sirius takımından orta saha Abdul Rezak'ı renklerine bağlamak için çabalayan sarı-lacivertliler, 'le yollarını ayıran Antonio Mrsic'in peşine düştü. 10 numarada oynayan Hırvat futbolcunun transferinde büyük aşama kaydedildi. 32 yaşındaki Mrsic, 13 maçta 4 kez fileleri sarstı. Kampta denenen U20 milli forvet oyuncusu Rasheed İbrahim Akanbi ile sözleşme imzalama kararı alındı.

  1. 23.1.2020
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