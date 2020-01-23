Menemen’in hedefi Mrsic

TFF 1. Lig'de Giresun'a 3-0 mağlup olarak ikinci yarıya istediği gibi başlayamayan Menemen, çalışmalarını hızlandırdı. İsveç'in Sirius takımından orta saha Abdul Rezak'ı renklerine bağlamak için çabalayan sarı-lacivertliler, Balıkesir'le yollarını ayıran Antonio Mrsic'in peşine düştü. 10 numarada oynayan Hırvat futbolcunun transferinde büyük aşama kaydedildi. 32 yaşındaki Mrsic, 13 maçta 4 kez fileleri sarstı. Kampta denenen Nijerya U20 milli forvet oyuncusu Rasheed İbrahim Akanbi ile sözleşme imzalama kararı alındı.