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23 Ocak 2020, Perşembe
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'dan imza şov

Bursa'dan imza şov

Timsah; , , ve ’e imza töreni düzenledi. Başkan , “Bu ligde misafiriz, yükseleceğiz” dedi

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yeni transferlere imza töreni düzenledi. Törene Bursaspor Başkanı 'ın yanı sıra daha önce anlaşma sağlanan , kaleci , ve ile çok sayıda taraftar katıldı. Vergi ve eski teknik direktör 'na olan borçlar nedeniyle yapamayan yeşil-beyazlılar, problemi çözerek yeni transferlerin lisansını çıkardı.

ÇOK BÜYÜK CAMİA

Başkan Mesut Mestan, "Bir araya geldiğimizde neler yapacağımızı 2010'da gördük. Bu ligde misafiriz" diye konuştu. Kerem Can, "Elimizi taşın altına koymaya geldik" dedi. Emrullah, "Buraya 1.5 yıllık kontratımı feshederek geldim" diye konuştu. Serdar, "'ya gelirken alt lig takımı olarak görmedim" yorumunu yaptı. Tayfur ise, "5-6 takımından teklif geldi. 3. şampiyonluğumu Bursaspor'da düşlüyorum" dedi.

  1. 23.1.2020
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