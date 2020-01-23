Bursa'dan imza şov
Timsah; Kerem Can Akyüz, Emrullah Şalk, Serdar Özkan ve Tayfur Bingöl’e imza töreni düzenledi. Başkan Mesut Mestan, “Bu ligde misafiriz, yükseleceğiz” dedi
Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yeni transferlere imza töreni düzenledi. Törene Bursaspor Başkanı Mesut Mestan'ın yanı sıra daha önce anlaşma sağlanan Kerem Can Akyüz, kaleci Emrullah Şalk, Serdar Özkan ve Tayfur Bingöl ile çok sayıda taraftar katıldı. Vergi ve eski teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'na olan borçlar nedeniyle transfer yapamayan yeşil-beyazlılar, problemi çözerek yeni transferlerin lisansını çıkardı.
ÇOK BÜYÜK CAMİA
Başkan Mesut Mestan, "Bir araya geldiğimizde neler yapacağımızı 2010'da gördük. Bu ligde misafiriz" diye konuştu. Kerem Can, "Elimizi taşın altına koymaya geldik" dedi. Emrullah, "Buraya 1.5 yıllık kontratımı feshederek geldim" diye konuştu. Serdar, "Bursa'ya gelirken alt lig takımı olarak görmedim" yorumunu yaptı. Tayfur ise, "5-6 Süper Lig takımından teklif geldi. 3. şampiyonluğumu Bursaspor'da düşlüyorum" dedi.
- 23.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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