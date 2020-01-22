Erkan Sözeri: Turun bize yakıştığını düşünüyorum

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda 3-2 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Beşiktaş'ı aynı skorla mağlup ederek bir üst tura yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Erkan Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"KUPADA GİDEBİLDİĞİMİZ YERE KADAR GİDELİM İSTİYORUZ"

Kupada gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini vurgulayan Sözeri, "Türkiye Kupası'nda bugün güzel bir maç oynandı. Gerçekten kupa maçları çok keyifli geçiyor. Bizim açımızdan iyi bir tur oldu. 2 maç da güzel geçti. Ligde hedeflerimiz var, ciddi bir kadromuz ve kadro derinliğimiz de var. Bu nedenle kupada gidebildiğimiz yere kadar gidelim istiyoruz. Süper Lig takımlarında bile bizdeki kadro derinliği yok. Kupa maçları, az süre alan oyuncular için de bir fırsat. Beşiktaş maçlarının bize anlattığı çok şey var. Güzel organizasyonlar yapıp güzel goller attık. Tabii yediğimiz golleri de analiz etmemiz gerekiyor. 'Kendi ligimizde niye bu kadar yapamıyoruz'u anlatmamız gerekirse benim oyuncularım, Süper Lig oyuncuları. Bizim ligimizde her takım bize karşı kapalı oynuyor ama Beşiktaş ya da diğer Süper Lig takımları gibi takımlar oynamaya başladığı zaman, bizim de oyuncularımız kendi kalitesini gösterme fırsatı buluyor. Erzurum şehrini güzel temsil ettiğimizi düşünüyorum. Sahadaki duruşumuz, mücadelemiz ve rakibe saygımızla, bugünkü turun bize yakıştığını düşünüyorum. Beşiktaş gibi bir takım karşısında geriye düşüp skoru çevirmek önemliydi. Camiamıza hayırlı olsun. Bu maçı çok çabuk unutup çok önemli Balıkesirspor maçımıza odaklanmamız gerekiyor. Erzurum, Süper Lig'e yabancı değil. Süper Lig'e dönerek bu seneyi taçlandırmak istiyoruz" diye konuştu.