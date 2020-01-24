Kupa golcüsü Erzurumlu Oltan
Erzurumspor, son 16 turunda Beşiktaş'ı eleyerek Türkiye Kupası tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.
Erzurumspor, son 16 turunda Beşiktaş'ı eleyerek Türkiye Kupası tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Mavi-beyazlılarda en dikkat çekici performansı ise Beşiktaş'a 2 maçta 3 gol atan ve kupada toplam 7 gole ulaşarak gol krallığında zirveye oturan 28 yaşındaki Oltan Karakullukçu oldu. Teknik Direktör Erkan Sözeri'nin ağırlıklı olarak kupa maçlarında görev verdiği Oltan'ın TFF 1. Lig'de ise 9 maçta 1 golü bulunuyor.
- 24.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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