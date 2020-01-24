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24 Ocak 2020, Cuma
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‘Şansımız yüksek’

‘Şansımız yüksek’

 Demirspor'un , pazar günü sahalarında yapacakları maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Demirspor'un , pazar günü sahalarında yapacakları maçını kazanmak istediklerini söyledi. Tütüneker, "Hiç havaya girmenin bir anlamı yok. Bizim 16 maçımız var ve hepsine tek tek bakacağız. Şansımız yüksek. Yavaş yavaş yukarı tırmanıyoruz" diye konuştu.

  1. 24.1.2020
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