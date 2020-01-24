Adana Demirspor'un teknik direktörü Uğur Tütüneker, pazar günü sahalarında yapacakları Boluspor maçını kazanmak istediklerini söyledi. Tütüneker, "Hiç havaya girmenin bir anlamı yok. Bizim 16 maçımız var ve hepsine tek tek bakacağız. Şansımız yüksek. Yavaş yavaş yukarı tırmanıyoruz" diye konuştu.