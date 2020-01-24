‘Şansımız yüksek’
Adana Demirspor'un teknik direktörü Uğur Tütüneker, pazar günü sahalarında yapacakları Boluspor maçını kazanmak istediklerini söyledi.
Adana Demirspor'un teknik direktörü Uğur Tütüneker, pazar günü sahalarında yapacakları Boluspor maçını kazanmak istediklerini söyledi. Tütüneker, "Hiç havaya girmenin bir anlamı yok. Bizim 16 maçımız var ve hepsine tek tek bakacağız. Şansımız yüksek. Yavaş yavaş yukarı tırmanıyoruz" diye konuştu.
- 24.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
‘Şansımız yüksek’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.