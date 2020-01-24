Batuhan Altınordu’da
İzmir temsilcilerinden Altınordu, hemşehri takımından transfer yaptı ve Göztepe'den Batuhan Kırdaroğlu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.
İzmir temsilcilerinden Altınordu, hemşehri takımından transfer yaptı ve Göztepe'den Batuhan Kırdaroğlu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. 19 yaşındaki sol açık, Altınordu forması ile kendini göstermek istediğini söyledi; "Şans buldukça elimden geleni yapacağım. Söz veriyorum" dedi.
- 24.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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