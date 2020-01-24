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24 Ocak 2020, Cuma
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Batuhan ’da

Batuhan Altınordu’da

temsilcilerinden , hemşehri takımından yaptı ve 'den ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

temsilcilerinden , hemşehri takımından yaptı ve 'den ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. 19 yaşındaki sol açık, Altınordu forması ile kendini göstermek istediğini söyledi; "Şans buldukça elimden geleni yapacağım. Söz veriyorum" dedi.

  1. 24.1.2020
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