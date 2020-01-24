Altay’da Tatos krizi
Altay'ın yollarını ayırmaya çalıştığı Andreas Tatos'la başı belaya girdi. Teknik direktör Ali Tandoğan'ın raporuyla takımdan gönderilmesine karar verilen Yunan orta saha oyuncusu, alacaklarını tahsil etmek için FIFA kanalıyla kulübe ihtarname yolladı.
Altay'ın yollarını ayırmaya çalıştığı Andreas Tatos'la başı belaya girdi. Teknik direktör Ali Tandoğan'ın raporuyla takımdan gönderilmesine karar verilen Yunan orta saha oyuncusu, alacaklarını tahsil etmek için FIFA kanalıyla kulübe ihtarname yolladı. Ödeme yapılmaması halinde Tatos'un serbest kalacağı ve kulübe dava açabileceği belirtildi. Yönetim tecrübeli futbolcuyla masaya oturup sorunu ortadan kaldırmayı hedefliyor. Geçen sezon devre arasında Elazığspor'dan transfer edilen Tatos, siyah-beyazlı formayla sezonun ilk yarısında 13 karşılaşmada görev aldı.
- 24.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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