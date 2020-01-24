‘Yüzde yüzle oynarım’
Adana Demirspor ile sözleşme imzalayan Okan Alkan, takımda kaliteli isimler olduğunu ve kulübün başarısı için yüzde yüzünü vermeye hazır olduğunu kaydetti.
Adana Demirspor ile sözleşme imzalayan Okan Alkan, takımda kaliteli isimler olduğunu ve kulübün başarısı için yüzde yüzünü vermeye hazır olduğunu kaydetti. 27 yaşındaki sağ bek "26 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek istiyoruz. Kaliteli oyunculardan kurulu bir takıma geldim. İnşallah sezon sonu kupayı kaldırırız" dedi.
- 24.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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