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24 Ocak 2020, Cuma
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‘Yüzde yüzle oynarım’

‘Yüzde yüzle oynarım’

 Demirspor ile sözleşme imzalayan , takımda kaliteli isimler olduğunu ve kulübün başarısı için yüzde yüzünü vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Demirspor ile sözleşme imzalayan , takımda kaliteli isimler olduğunu ve kulübün başarısı için yüzde yüzünü vermeye hazır olduğunu kaydetti. 27 yaşındaki sağ bek "26 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek istiyoruz. Kaliteli oyunculardan kurulu bir takıma geldim. İnşallah sezon sonu kupayı kaldırırız" dedi.

  1. 24.1.2020
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