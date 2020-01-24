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24 Ocak 2020, Cuma
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Menemen seri bitirecek

Menemen seri bitirecek

Altınordu ve yenilgileriyle Play-Off yarışında art arda darbeler alan Menemenspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçına iddialı hazırlanıyor.

Altınordu ve yenilgileriyle Play-Off yarışında art arda darbeler alan Menemenspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçına iddialı hazırlanıyor. Teknik direktör Cenk Laleci, liderlik koltuğunda oturan rakiplerine saygı duyduklarını ve kazanmak adına ellerinden gelen tüm mücadeleyi sergileyeceklerini söyledi.

  1. 24.1.2020
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