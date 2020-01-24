Menemen seri bitirecek
Altınordu ve Giresun yenilgileriyle Play-Off yarışında art arda darbeler alan Menemenspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçına iddialı hazırlanıyor.
Altınordu ve Giresun yenilgileriyle Play-Off yarışında art arda darbeler alan Menemenspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçına iddialı hazırlanıyor. Teknik direktör Cenk Laleci, liderlik koltuğunda oturan rakiplerine saygı duyduklarını ve kazanmak adına ellerinden gelen tüm mücadeleyi sergileyeceklerini söyledi.
- 24.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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