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24 Ocak 2020, Cuma
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'ye dönüyor! Büyük sürpriz

Milan Baros Türkiye'ye dönüyor! Büyük sürpriz

Bir dönem forması da giyen 38 yaşındaki Çek futbolcu , 'ye dönüyor. Sürpriz iddia 'den geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

2008 ile 2013 yılları arasında forması giyen Çek golcü 'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınından muhabir Martin Laurence'e göre 38 yaşındaki tecrübeli futbolcu 1. Lig ekiplerinden 'la anlaşma sağladı.

Ülkesinin takımlarından 'da forma giyen Baros, 92 kez Çekya Milli Takımı ile maça çıktı. Galatasaray'da ise 116 maçta forma giyen deneyimli golcü, 61 gol atarken 19 da asist yaptı.

Futbola şu anda forma giydiği Banik Ostrava altyapısında başlayan Milan Baros Aston Villa, Olympique Lyon, Liverpool ve Antalyaspor gibi takımlarda forma giydi.

  1. 24.01.2020
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