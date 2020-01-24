Milan Baros Türkiye'ye dönüyor! Büyük sürpriz

2008 ile 2013 yılları arasında Galatasaray forması giyen Çek golcü Milan Baros'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınından muhabir Martin Laurence'e göre 38 yaşındaki tecrübeli futbolcu TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'la anlaşma sağladı.

Ülkesinin takımlarından Banik Ostrava'da forma giyen Baros, 92 kez Çekya Milli Takımı ile maça çıktı. Galatasaray'da ise 116 maçta forma giyen deneyimli golcü, 61 gol atarken 19 da asist yaptı.

Futbola şu anda forma giydiği Banik Ostrava altyapısında başlayan Milan Baros Aston Villa, Olympique Lyon, Liverpool ve Antalyaspor gibi takımlarda forma giydi.