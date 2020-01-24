Milan Baros Türkiye'ye dönüyor! Büyük sürpriz
Bir dönem Galatasaray forması da giyen 38 yaşındaki Çek futbolcu Milan Baros, Türkiye'ye dönüyor. Sürpriz iddia İngiltere'den geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
2008 ile 2013 yılları arasında Galatasaray forması giyen Çek golcü Milan Baros'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınından muhabir Martin Laurence'e göre 38 yaşındaki tecrübeli futbolcu TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'la anlaşma sağladı.
Ülkesinin takımlarından Banik Ostrava'da forma giyen Baros, 92 kez Çekya Milli Takımı ile maça çıktı. Galatasaray'da ise 116 maçta forma giyen deneyimli golcü, 61 gol atarken 19 da asist yaptı.
Futbola şu anda forma giydiği Banik Ostrava altyapısında başlayan Milan Baros Aston Villa, Olympique Lyon, Liverpool ve Antalyaspor gibi takımlarda forma giydi.
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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