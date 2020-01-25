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25 Ocak 2020, Cumartesi
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Timsah coştu

Timsah coştu

Yeşil-beyazlılar, deplasmanda karşılaştığı Akhisar’ı Seleznyov’un golüyle mağlup edip üst üste 3. galibiyetini aldı. , maç fazlasıyla ilk 2’ye girdi.

1. Lig'de 19'uncu haftanın açılış maçında , deplasmanda karşılaştığı Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti. İlk yarının son haftası Hatay'ı, ikinci yarının açılış maçında da Karagümrük'ü yenip yarışında iddialı konuma gelen Timsahlar, Akhisar'ı tecrübeli golcüsü Seleznyov'un 57'de attığı golle mağlup etti. Son üç maçta da gol atma başarısını gösteren ve eski takımı Akhisar'ı yıkan Seleznov, 88'de ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bursaspor, bu galibiyetle puanını 33'e yükseltip maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Yarıştan uzaklaşan Akhisar'ın galibiyet hasreti ise 5 maça çıktı.
  1. 25.1.2020
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