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25 Ocak 2020, Cumartesi
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Ömer Şişmanoğlu Erzurum’da

'ı eleyen, ligde ise 'i hedefleyen 'da çalışmaları tam gaz sürüyor.

'ı eleyen, ligde ise 'i hedefleyen 'da çalışmaları tam gaz sürüyor. Ocak döneminde 'den Yusuf ve 'den Sissoko'yu alan Dadaşlar, son olarak forması giyen ile anlaştı.
  1. 25.1.2020
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