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25 Ocak 2020, Cumartesi
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Şifre seri galibiyet

Şifre seri galibiyet

’in yıldızı , “Şampiyon olmak için arka arkaya maç kazanmamız gerekiyor” dedi.

Adana Demirspor'un devre arası transferi şampiyonluğun şifresini verdi. Tecrübeli yıldız, "Bu ligin nasıl olduğunu biliyorum. Burada seri galibiyetler yakalayan takım şampiyon oluyor. O kadar çok kaliteli futbolcu var ki bu takımda bunu yapacağımıza canıgönülden inanıyorum" diye konuştu. 6-1 kazanılan maçının ölçü olmayacağını ifade eden 34 yaşındaki yıldız futbolcu, "Bundan sonraki maçları çok ciddiye almalıyız" yorumunu yaptı.
  1. 25.1.2020
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