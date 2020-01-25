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25 Ocak 2020, Cumartesi
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Altınordu kiraladı

Altınordu kiraladı

Altınordu, 'den 'nu kiralık olarak sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Altınordu, 'den 'nu kiralık olarak sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. 19 yaşındaki hücumcu bu sezon 1'i , 4'ü kupa, 5'i U19 Ligi olmak üzere 10 maça çıkıp 1 gol attı.
  1. 25.1.2020
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