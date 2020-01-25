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25 Ocak 2020, Cumartesi
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Arslan gitti

Arslan gitti

, Osmanlı maçının sonunda taraftarlarla kavga eden 'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

, Osmanlı maçının sonunda taraftarlarla kavga eden 'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu 2-0 kaybedilen karşılaşmanın ardından taraftarlara küfür etmişti. Hakan bu sezon 11 maçta 1 gol, 1 asist yaptı.
  1. 25.1.2020
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