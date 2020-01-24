Bursaspor tek golle kazandı!
TFF 1. Lig'deki Süper Lig yarışını yakından ilgilendiren maçta Bursaspor, Akhisarspor deplasmanından 3 puanla döndü. Bursaspor'a galibiyeti getiren golü Yevhen Seleznyov kaydetti.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan karşılaşmanın tek golünü 57. dakikada eski Akhisarsporlu Seleznyov attı. Ukraynalı yıldız, 88. dakikada ise ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Akhisarlı taraftarlar, kulübün Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazandığı dönemin yıldızı olup geçen sezon olaylı bir şekilde takımdan ayrılarak önce Malaga'ya, ardından Bursaspor'a imza atan Seleznyov'u top her ayağına geldiğinde ıslıkladı. Ligde şampiyonluk hedeflerken 5 maçtır galibiyete hasret kalan Akigo, bu skorla 28 puanda kaldı. Yeşil-siyahlı taraftarlar, maç sonrası bazı futbolcumara tepki gösterdi. Bursaspor ise Teknik Direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde üst üste üçüncü galibiyetini alarak puanını 33 yaptı. Bursaspor'da lisansları maç öncesi çıkan yeni transferlerden Serdar Özkan ve Tayfur Bingöl ilk 11'de forma giyerken Kerem Can Akyüz ve kaleci Emrullah Şalk yedek kulübesinde oturdu.
- 24.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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