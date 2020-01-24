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24 Ocak 2020, Cuma
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tek golle kazandı!

Bursaspor tek golle kazandı!

1. Lig'deki yarışını yakından ilgilendiren maçta , Akhisarspor deplasmanından 3 puanla döndü. Bursaspor'a galibiyeti getiren golü Yevhen Seleznyov kaydetti.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan karşılaşmanın tek golünü 57. dakikada eski Akhisarsporlu Seleznyov attı. Ukraynalı yıldız, 88. dakikada ise ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Akhisarlı taraftarlar, kulübün ve 'yı kazandığı dönemin yıldızı olup geçen sezon olaylı bir şekilde takımdan ayrılarak önce Malaga'ya, ardından 'a imza atan Seleznyov'u top her ayağına geldiğinde ıslıkladı. Ligde şampiyonluk hedeflerken 5 maçtır galibiyete hasret kalan Akigo, bu skorla 28 puanda kaldı. Yeşil-siyahlı taraftarlar, maç sonrası bazı futbolcumara tepki gösterdi. Bursaspor ise Teknik Direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde üst üste üçüncü galibiyetini alarak puanını 33 yaptı. Bursaspor'da lisansları maç öncesi çıkan yeni transferlerden Serdar Özkan ve Tayfur Bingöl ilk 11'de forma giyerken ve kaleci Emrullah Şalk yedek kulübesinde oturdu.




  1. 24.01.2020
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