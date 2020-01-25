Adana Demirspor ve Beşiktaş'tan deprem sonrası anlamlı hareket! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
25 Ocak 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Adana Demirspor ve Beşiktaş'tan deprem sonrası anlamlı hareket!

ve Beşiktaş'tan sonrası anlamlı hareket!

Adana Demirspor ve Beşiktaş'tan deprem sonrası anlamlı hareket!

1. Lig'de yarın sahasında ile karşılaşacak , maçın tribün gelirini, 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki nedeniyle bölgede zarar gören vatandaşlara ulaştıracak. Beşiktaş'ta da taraftarlar, Beşiktaş Sompo Sigorta-Neptunas basketbol maçında atkı ve bereleri salona atarak depremzedelere ulaştıracaklar.

İki kulüpten de yapılan açıklamada, nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

, taraftarlara çağrıda bulunulan açıklamada, "Yarın ile yapılacak müsabakanın gelirleri 'da yaşanan depremde zarar gören vatandaşlarımıza yardım amaçlı kullanılacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TAN DA BENZER BİR HAMLE GELDİ

Benzer bir hareket Beşiktaş'tan da geldi. Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklamada "Büyük Beşiktaş taraftarını, 28 Ocak Salı günü saat 20.00'de oynanacak olan Beşiktaş Sompo Sigorta-Neptunas Basketbol maçına, Elazığ depremzedelerine desteğe davet ediyoruz. Atkı ve berelerinle gel, devre arası sahaya at, Elazığ'a ulaştıralım" şeklinde bir çağrıda bulundu.

Bu arada yine birçok kulüp depremden etkilenen vatandaşlar için seferber oldu. Spor camiasından da depremde hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlar için başsağlığı ile geçmiş olsun mesajları yağdırıldı.

Demirspor ile Boluspor, yarın saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

  1. 25.01.2020
  2. Güncelleme: 25.01.2020 13:25
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adana Demirspor ve Beşiktaş'tan deprem sonrası anlamlı hareket! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN