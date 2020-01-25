Adana Demirspor ve Beşiktaş'tan deprem sonrası anlamlı hareket!

İki kulüpten de yapılan açıklamada, deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Adana Demirspor, taraftarlara çağrıda bulunulan açıklamada, "Yarın Boluspor ile yapılacak müsabakanın gelirleri Elazığ'da yaşanan depremde zarar gören vatandaşlarımıza yardım amaçlı kullanılacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TAN DA BENZER BİR HAMLE GELDİ

Benzer bir hareket Beşiktaş'tan da geldi. Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklamada "Büyük Beşiktaş taraftarını, 28 Ocak Salı günü saat 20.00'de oynanacak olan Beşiktaş Sompo Sigorta-Neptunas Basketbol maçına, Elazığ depremzedelerine desteğe davet ediyoruz. Atkı ve berelerinle gel, devre arası sahaya at, Elazığ'a ulaştıralım" şeklinde bir çağrıda bulundu.

Bu arada yine birçok kulüp depremden etkilenen vatandaşlar için seferber oldu. Spor camiasından da depremde hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlar için başsağlığı ile geçmiş olsun mesajları yağdırıldı.

Adana Demirspor ile Boluspor, yarın saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.