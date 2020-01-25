Adana Demirspor ve Beşiktaş'tan deprem sonrası anlamlı hareket!
TFF 1. Lig'de yarın sahasında Boluspor ile karşılaşacak Adana Demirspor, maçın tribün gelirini, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgede zarar gören vatandaşlara ulaştıracak. Beşiktaş'ta da taraftarlar, Beşiktaş Sompo Sigorta-Neptunas basketbol maçında atkı ve bereleri salona atarak depremzedelere ulaştıracaklar.
İki kulüpten de yapılan açıklamada, deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.
Adana Demirspor, taraftarlara çağrıda bulunulan açıklamada, "Yarın Boluspor ile yapılacak müsabakanın gelirleri Elazığ'da yaşanan depremde zarar gören vatandaşlarımıza yardım amaçlı kullanılacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ'TAN DA BENZER BİR HAMLE GELDİ
Benzer bir hareket Beşiktaş'tan da geldi. Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklamada "Büyük Beşiktaş taraftarını, 28 Ocak Salı günü saat 20.00'de oynanacak olan Beşiktaş Sompo Sigorta-Neptunas Basketbol maçına, Elazığ depremzedelerine desteğe davet ediyoruz. Atkı ve berelerinle gel, devre arası sahaya at, Elazığ'a ulaştıralım" şeklinde bir çağrıda bulundu.
Bu arada yine birçok kulüp depremden etkilenen vatandaşlar için seferber oldu. Spor camiasından da depremde hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlar için başsağlığı ile geçmiş olsun mesajları yağdırıldı.
Adana Demirspor ile Boluspor, yarın saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.
Çok değerli Adana Demirspor taraftarları;— Adana Demirspor (@AdsKulubu) January 25, 2020
Boluspor ile yapılacak müsabakanın gelirleri Elazığ'da yaşanan depremde zarar gören vatandaşlarımıza yardım amaçlı olarak kullanılacaktır.Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,yaralılarımıza acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/KW1YfZNpJX
- 25.01.2020
- Güncelleme: 25.01.2020 13:25
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Adana Demirspor ve Beşiktaş'tan deprem sonrası anlamlı hareket! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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