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17 Ocak 2020, Cuma
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Bursaspor Emrullah Şalk'ı transfer etti

1. Lig ekiplerinden , kaleci Onurcan Piri ile yollarını ayırmasının ardından 32 yaşındaki file bekçisi 'ı 6 aylığına kadrosuna kattı.

, devre arası döneminde üçüncü oyuncuyu da kadrosuna kattı. Yeşil beyazlılar, Serdar Özkan ve Tayfur Bingöl'ün ardından ile 6 aylığına anlaşma sağladı.

32 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, "Öncelikle hedefi olan bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Camiaya ve bu büyük taraftara layık bir şekilde mücadele edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Transferimde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

  1. 17.01.2020
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