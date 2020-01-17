Bursaspor Emrullah Şalk'ı transfer etti
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, kaleci Onurcan Piri ile yollarını ayırmasının ardından 32 yaşındaki file bekçisi Emrullah Şalk'ı 6 aylığına kadrosuna kattı.
Bursaspor, devre arası transfer döneminde üçüncü oyuncuyu da kadrosuna kattı. Yeşil beyazlılar, Serdar Özkan ve Tayfur Bingöl'ün ardından Emrullah Şalk ile 6 aylığına anlaşma sağladı.
32 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, "Öncelikle hedefi olan bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Camiaya ve bu büyük taraftara layık bir şekilde mücadele edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Transferimde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
- 17.01.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Bursaspor Emrullah Şalk'ı transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.