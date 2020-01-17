TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, son olarak Yukatel Denizlispor'da forma giyen 30 yaşındaki sol bek oyuncusu Kerem Can Akyüz'ü 1.5 yıllığına renklerine bağladı.
Bursaspor, son olarak Yukatel Denizlispor forması giyen Kerem Can Akyüz'ü 1,5 yıllığına kadrosuna kattı.
Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, tecrübeli sol bek Kerem Can ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akyüz, Bursaspor'a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirtti.
"Hedefimizin farkında olarak buraya geldim ve elimden gelenin fazlasını yapacağıma söz veriyorum." diyen Akyüz, "Transfer sürecinde bana çok yardımcı olan Başkanımız Mesut Mestan'a teşekkür ediyorum. Bu forma ile taraftarlarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
- 17.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Kerem Can Akyüz Bursaspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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