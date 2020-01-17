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17 Ocak 2020, Cuma
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'da

Kerem Can Akyüz Bursaspor'da

1. Lig ekiplerinden , son olarak 'da forma giyen 30 yaşındaki sol bek oyuncusu 'ü 1.5 yıllığına renklerine bağladı.

, son olarak forması giyen 'ü 1,5 yıllığına kadrosuna kattı.

Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, tecrübeli sol bek Kerem Can ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akyüz, Bursaspor'a olduğu için mutlu olduğunu belirtti.

"Hedefimizin farkında olarak buraya geldim ve elimden gelenin fazlasını yapacağıma söz veriyorum." diyen Akyüz, "Transfer sürecinde bana çok yardımcı olan Başkanımız 'a teşekkür ediyorum. Bu forma ile taraftarlarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

  1. 17.01.2020
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