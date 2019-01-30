Chedjou'dan 'Timsah' çizimi
30 Ocak 2019, Çarşamba
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Chedjou'dan 'Timsah' çizimi

Chedjou'dan 'Timsah' çizimi

'un başarılı savunma oyuncusu , hesabından paylaştığı timsah çizimi ile tam not aldı.

Yeşil-beyazlı takımın sezon başında 'den kiralık olarak kadrosuna kattığı , saha dışında yeteneği ile kendini konuşturdu. Passolig'in yaptığı yaraşma için çizim yapan Chedjou, timsahı kağıda döktü. Tecrübeli savunmacı hesabından, 'Çizimime kaç puan?' paylaşımı yaptı. Kamerunlu futbolcunun bu hareketi taraftarlar tarafından da takdir edildi.

  1. 30.1.2019 14:55
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