Chedjou'dan 'Timsah' çizimi
Bursaspor'un başarılı savunma oyuncusu Aurelien Chedjou, sosyal medya hesabından paylaştığı timsah çizimi ile tam not aldı.
- 30.1.2019 14:55
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Chedjou'dan 'Timsah' çizimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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