Bursaspor'un Antalya kampı sürüyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'deki bir otelin sahasında teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idman, dar alanda oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcular, idmanın son bölümünde gruplara ayrılarak, pas çalışması gerçekleştirdi.
Bursa temsilcisi, hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.
- 5.1.2019 19:10
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