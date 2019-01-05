Bursaspor'un Antalya kampı sürüyor
05 Ocak 2019, Cumartesi
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'un Antalya kampı sürüyor

Bursaspor'un Antalya kampı sürüyor

ekiplerinden , ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'deki bir otelin sahasında teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idman, dar alanda oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcular, idmanın son bölümünde gruplara ayrılarak, pas çalışması gerçekleştirdi.

Bursa temsilcisi, hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

  1. 5.1.2019 19:10
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