Bursaspor'da devre arası çalışmaları sürüyor
03 Ocak 2019, Perşembe
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'da devre arası çalışmaları sürüyor

Bursaspor'da devre arası çalışmaları sürüyor

, devre arası hazırlıklarına ’te devam ediyor.

Süper Lig ekibi , devre arası hazırlıklarını 'te bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Basına ilk 20 dakikası açık olan antrenman Teknik Direktör yönetiminde düz koşu ile başladı. Antrenmanın basına açık son bölümünde ise yeşil-beyazlı futbolcular açma-germe çalışmaları yaptı. İdman esnasında futbolcuların neşeli tavırları dikkat çekti.
  1. 3.1.2019 13:44
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