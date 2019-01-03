Bursaspor'da devre arası çalışmaları sürüyor
Bursaspor, devre arası hazırlıklarına Antalya Belek’te devam ediyor.
- 3.1.2019 13:44
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Volkan Demirel'den flaş açıklama!
Toplam 1
Yorum
uzman dr volkanın takıma dönmesi hata. volkan olmazsa takım kümede düşmez olursada şampiyonda olamaz zaten .
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Serdar Aziz rötar yaptı
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 selçuğa talip yokmu
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İşte Serdar Aziz ve Ozan Kabak'ın alternatifleri
Toplam 2
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GSGS FELİPE LUIS MİRANDA VE MARCANO ÇOK TRANSFER OLUR
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