Yeni kadroyla sıra bizde – Fotomaç – 13 Aralık 2018
13 Aralık 2018, Perşembe
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Yeni kadroyla sıra bizde

Yeni kadroyla sıra bizde

“2008-09’da iyi kadro oluşturmuştuk. geldi, bir yıl sonra şampiyon oldu. Sıra bizde. Yine iyi kadro kurup bu kez biz şampiyon olacağız.”

'da Teknik Direktör , bir okulda katıldığı söyleşide çok iddialı konuştu. Ligde üst üste 2 zaferin ardından 'ya sahasında kaybeden Timsah'ta genç bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Aybaba, "2008-09'da 'da iyi bir kadro oluşturmuştuk. 2009-10'da geldi ve takım şampiyon oldu. Biz yine iyi bir takım oluşturacağız ve bu kez inşallah 'u biz şampiyon yapacağız. çalışmalarımız var, eksik yerlere mutlaka oyuncular alacağız" dedi.

'ÇOK ZOR BİR LİG OYNUYORUZ'
'deki heyecanda son durumu da değerlendiren , sürpriz şampiyon adayları ve küme düşen takımlar olabileceğini belirtti. Tecrübeli teknik adam, "En pahalı kadroları olan takımlar büyük krizde. Ligde her şey olabilir. Hiç ummadığınız takım şampiyon olabilir, hiç ummadığınız takım da küme düşebilir. O nedenle bir lig. Kimin kimi yeneceği belli değil. Ligde her hafta ayrı bir hesap yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖZTEPE İLE TELAFi MAÇI
Bursa'da gözler yarın 'deki maçına çevrildi. , takıma bu maçın önemini anlatırken; Timsah kazanarak, mağlubiyetini unutturmak istiyor. Kafile, 'e hareket etti ve bugün son idmanı burada yapacak.
  1. 13.12.2018
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