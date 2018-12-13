Yeni kadroyla sıra bizde
“2008-09’da iyi kadro oluşturmuştuk. Ertuğrul Sağlam geldi, bir yıl sonra Bursaspor şampiyon oldu. Sıra bizde. Yine iyi kadro kurup bu kez biz şampiyon olacağız.”
'ÇOK ZOR BİR LİG OYNUYORUZ'
Spor Toto Süper Lig'deki heyecanda son durumu da değerlendiren Samet Aybaba, sürpriz şampiyon adayları ve küme düşen takımlar olabileceğini belirtti. Tecrübeli teknik adam, "En pahalı kadroları olan takımlar büyük krizde. Ligde her şey olabilir. Hiç ummadığınız takım şampiyon olabilir, hiç ummadığınız takım da küme düşebilir. O nedenle zor bir lig. Kimin kimi yeneceği belli değil. Ligde her hafta ayrı bir hesap yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
GÖZTEPE İLE TELAFi MAÇI
Bursa'da gözler yarın İzmir'deki Göztepe maçına çevrildi. Samet Aybaba, takıma bu maçın önemini anlatırken; Timsah kazanarak, Antalya mağlubiyetini unutturmak istiyor. Kafile, İzmir'e hareket etti ve bugün son idmanı burada yapacak.
- 13.12.2018
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Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Toplam 2
Yorum
olaylar derken FUTBOLCULARI KADRO DIŞI BIRAKIP DEĞERİNİ DÜŞÜRÜYORSUNUZ BÜTÇE AÇIĞI OLARAK GERİ DÖNÜYOR.
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Fatih Terim’e sevgi seli
Toplam 7
Yorum
kadiı güç istifa ve savcılığı göreve davet ediyorum mal varlığına el konulup galatasaray için harcansın verdiği zararların karşılığı
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Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Toplam 2
Yorum
ÖZCAN KİMSE KALMADIĞINA GÖRE BİZ OYNAYALIM BEN DEFANS OLURUM
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