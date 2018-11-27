Latovlevici'nin yükselişinde Samet Aybaba faktörü
27 Kasım 2018, Salı
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Latovlevici'nin yükselişinde faktörü

Latovlevici'nin yükselişinde Samet Aybaba faktörü

'da 'nın defans hattından ziyade rakip kaleye daha yakın oynatmasıyla birlikte yükselişe geçti, Rumen futbolcu, yeni görevinde çıktığı 4 maçta 3 gole katkıda bulundu.

'da , son zamanlarda gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Bu sezon kadroya bedelsiz olarak dahil olan Rumen oyuncu, Akhisarspor'a karşı attığı güzel golle takımını öne geçirirken 4-2'lik galibiyette pay sahibi oldu. Daha önce de 2-0 kazanılan karşısında henüz mücadelenin başında takımını öne geçiren Latovlevici, bu sezon yeşil beyazlı forma ile çıktığı 7 lig maçında 2 gol ve 1 asist yaptı.

AYBABA MEVKİSİNİ DEĞİŞTİRDİ, GOLLER GELDİ
Rumen oyuncunun yükselişinde Bursaspor Teknik Direktörü 'nın tercihleri önemli bir faktör oldu. Asıl mevkisi sol bek olan ancak Aytemiz Alanyaspor maçından itibaren Aybaba'nın sol açık pozisyonunda rakip kaleye daha yakın oynattığı Latovlevici, gole katkılarını ise söz konusu süreçte gerçekleştirdi. Kanattan içeriye kat etmesiyle birlikte pozisyonlara da giren Latovlevici'nin 11 şut girişiminin 9'unun ceza alanından olması da dikkat çekiyor.

YENİDEN HAYAT BULDU
Latovlevici aynı zamanda kendi performansını da geliştirdi. Son 4 maçta 3 gole katkıda bulunan Rumen oyuncu, daha önceki son 26 lig maçında ise yalnızca 2 asist gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz sezon formasıyla lig ve kupada mücadele eden 32 yaşındaki oyuncu, 15 maçta görev aldı ve sadece 1 asist kaydetti. Latovlevici, aynı zamanda ile birlikte takımda en fazla gole katkı veren isimlerden biri konumunda.

  1. 27.11.2018 11:18
  2. Güncelleme: 27.11.2018 11:45
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