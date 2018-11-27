Bursaspor'da Iasmin Latovlevici, son zamanlarda gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Bu sezon kadroya bedelsiz olarak dahil olan Rumen oyuncu, Akhisarspor'a karşı attığı güzel golle takımını öne geçirirken 4-2'lik galibiyette pay sahibi oldu. Daha önce de 2-0 kazanılan Aytemiz Alanyaspor karşısında henüz mücadelenin başında takımını öne geçiren Latovlevici, bu sezon yeşil beyazlı forma ile çıktığı 7 lig maçında 2 gol ve 1 asist yaptı.

AYBABA MEVKİSİNİ DEĞİŞTİRDİ, GOLLER GELDİ

Rumen oyuncunun yükselişinde Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın tercihleri önemli bir faktör oldu. Asıl mevkisi sol bek olan ancak Aytemiz Alanyaspor maçından itibaren Aybaba'nın sol açık pozisyonunda rakip kaleye daha yakın oynattığı Latovlevici, gole katkılarını ise söz konusu süreçte gerçekleştirdi. Kanattan içeriye kat etmesiyle birlikte pozisyonlara da giren Latovlevici'nin 11 şut girişiminin 9'unun ceza alanından olması da dikkat çekiyor.

YENİDEN HAYAT BULDU

Latovlevici aynı zamanda kendi performansını da geliştirdi. Son 4 maçta 3 gole katkıda bulunan Rumen oyuncu, daha önceki son 26 lig maçında ise yalnızca 2 asist gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla lig ve kupada mücadele eden 32 yaşındaki oyuncu, 15 maçta görev aldı ve sadece 1 asist kaydetti. Latovlevici, aynı zamanda Aytaç Kara ile birlikte takımda en fazla gole katkı veren isimlerden biri konumunda.