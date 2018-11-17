Bursaspor 2-0 Balıkesirspor

Uluslar Ligi maçları nedeniyle lige verilen arada Bursaspor, sahasında Balıkesirspor'u ağırladı. Yeşil-beyazlılar yaptığı hazırlık maçında Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yeşil-beyazlılar, antrenman maçında Balıkesirspor'u konuk etti. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde oynanan müsabakada 40'ar dakikalık 2 devre halinde oynandı. Yeşil-beyazlılar, 45. dakikada Muhammed Emin Sarıkaya ve 75. dakikada Ali Akman'ın golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
- 17.11.2018 17:45
- Güncelleme: 17.11.2018 18:07
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