Timsah’ın golcüleri suskun

Bursaspor bu sezon forvet oyuncularından skora katkı almakta zorlanıyor. Yeşil-beyazlılarda Diafra Sakho suskunluğa bürünürken Bogdan Stancu ve Umut Nayir de beklentileri henüz karşılayamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Bursaspor, sahasında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Maçtaki tek golünü savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy ile bulan yeşil beyazlılarda bu sezon forvet oyuncuları gol yollarında etkili olamıyor. Ligde 10 gol atan Timsah'ta bu gollerin yalnızca ikisi santrfor Diafra Sakho'dan gelirken, diğer 9 golün büyük kısmını ise savunma bazlı oyuncular kaydetti. Orta alan oyuncusu Aytaç Kara 3 golle takımının en golcü oyuncusu olurken; Ertuğrul Ersoy, Allano Lima, Umut Meraş, Iasmin Latovlevici ve takımdan ayrılan William Ekong birer kez gol sevinci yaşadı.

SAKHO 6 MAÇTIR ATAMIYOR

3 forvet arasında rakip fileleri havalandıran tek isim olan Diafra Sakho, Bursaspor formasıyla çıktığı ilk iki maçta üst üste gol sevinci yaşamıştı. Ancak sonraki 4 maçta tam süre almasına karşın gol kaydedemeyen Senegalli forvet, 6 maçtır sessizliğini koruyor. Aytemiz Alanyaspor maçında da sakatlığı nedeniyle görev alamayan Sakho, Kasımpaşa mücadelesinde de sakatlığı nedeniyle devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sakho'nun ilk yarıyı kapatabileceği iddiaları ortaya atılırken, durumunun bugün netleşmesi bekleniyor.

STANCU YİNE HAYAL KIRIKLIĞI

Bursaspor'un geçtiğimiz yıl Ocak ayında kadrosuna kattığı Bogdan Stancu da bir türlü beklentileri karşılayamıyor. Son iki maç ile birlikte bu sezon sakatlığı nedeniyle 4 maçı kaçıran Rumen forvet, buna karşın forma giydiği 7'si lig olmak üzere 8 maçta hiçbir gole katkı veremedi. Geçtiğimiz sezonu da 32 maçta 8 gol ile tamamlayan Stancu, eleştirileri de üzerine çekti.

Bursaspor'un kadrosuna kiralık olarak kattığı Umut Nayir ise süre almakta zorlandı. Ligde 5 maçta sadece 71 dakika forma giyebilen deneyimli oyuncu, tek golünü kupadaki 1461 Trabzon maçında kaydetti. Umut'un da Kasımpaşa maçındaki performansı ise beğenilmedi.