Timsah’ın golcüleri suskun
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Timsah’ın golcüleri suskun

    Timsah’ın golcüleri suskun

    Yeşil-beyazlılarda suskunluğa bürünürken ve de beklentileri henüz karşılayamadı

    bu sezon forvet oyuncularından skora katkı almakta zorlanıyor. Yeşil-beyazlılarda suskunluğa bürünürken ve de beklentileri henüz karşılayamadı.

    'in 12'nci haftasında Bursaspor, sahasında 'ya 2-1 mağlup oldu. Maçtaki tek golünü savunma oyuncusu ile bulan yeşil beyazlılarda bu sezon forvet oyuncuları gol yollarında etkili olamıyor. Ligde 10 gol atan Timsah'ta bu gollerin yalnızca ikisi santrfor Diafra Sakho'dan gelirken, diğer 9 golün büyük kısmını ise savunma bazlı oyuncular kaydetti. Orta alan oyuncusu 3 golle takımının en golcü oyuncusu olurken; Ertuğrul Ersoy, Allano Lima, Umut Meraş, Iasmin Latovlevici ve takımdan ayrılan William Ekong birer kez gol sevinci yaşadı.

    SAKHO 6 MAÇTIR ATAMIYOR
    3 forvet arasında rakip fileleri havalandıran tek isim olan Diafra Sakho, Bursaspor formasıyla çıktığı ilk iki maçta üst üste gol sevinci yaşamıştı. Ancak sonraki 4 maçta tam süre almasına karşın gol kaydedemeyen Senegalli forvet, 6 maçtır sessizliğini koruyor. Aytemiz Alanyaspor maçında da sakatlığı nedeniyle görev alamayan Sakho, Kasımpaşa mücadelesinde de sakatlığı nedeniyle devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sakho'nun ilk yarıyı kapatabileceği iddiaları ortaya atılırken, durumunun bugün netleşmesi bekleniyor.

    STANCU YİNE HAYAL KIRIKLIĞI
    Bursaspor'un geçtiğimiz yıl Ocak ayında kadrosuna kattığı Bogdan Stancu da bir türlü beklentileri karşılayamıyor. Son iki maç ile birlikte bu sezon sakatlığı nedeniyle 4 maçı kaçıran Rumen forvet, buna karşın forma giydiği 7'si lig olmak üzere 8 maçta hiçbir gole katkı veremedi. Geçtiğimiz sezonu da 32 maçta 8 gol ile tamamlayan Stancu, eleştirileri de üzerine çekti.

    Bursaspor'un kadrosuna kiralık olarak kattığı Umut Nayir ise süre almakta zorlandı. Ligde 5 maçta sadece 71 dakika forma giyebilen deneyimli oyuncu, tek golünü kupadaki 1461 Trabzon maçında kaydetti. Umut'un da Kasımpaşa maçındaki performansı ise beğenilmedi.

    1. 12.11.2018 09:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Timsah’ın golcüleri suskun haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN