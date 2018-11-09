Manchester City'de Sterling'in sözleşmesi uzatıldı – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    'de Sterling'in sözleşmesi uzatıldı

    İngiltere ekiplerinden , 'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

    İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı kaydedildi. İngiliz basını, Sterling'in haftalık 300 bin sterlin kazanacağını yazdı.

    2015 yılında 'dan 49 milyon sterlin bonservis bedeliyle 'ye transfer olan Sterling, ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşadıkları geçen sezon 23 gol atmıştı.

    1. 9.11.2018 22:05
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