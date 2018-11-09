Manchester City'de Sterling'in sözleşmesi uzatıldı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Raheem Sterling'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı kaydedildi. İngiliz basını, Sterling'in haftalık 300 bin sterlin kazanacağını yazdı.
2015 yılında Liverpool'dan 49 milyon sterlin bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer olan Sterling, Premier Lig ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşadıkları geçen sezon 23 gol atmıştı.
- 9.11.2018 22:05
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
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Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
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selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
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BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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