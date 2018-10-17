Samet Aybaba: "Ülke futbolunda ekonomik kriz var"
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, futbolda ekonomik bir kriz olduğunu belirterek, "Bu nedenle biz kendi içimizdeki oyuncuları yukarıya çıkarmaya çalışıyoruz, kaliteli yabancı oyuncuları bunların üstüne katarak takım oluşturmalıyız" dedi.
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, İkinci Başkan Cem Öztürk ile birlikte Bursa Fan Club Derneği'nin yemeğine katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Aybaba, Bursaspor'un başarısı için çalıştıklarını dile getirererek, "Takımımızı yukarıya çıkarmaya çalışıyoruz, sahada da herşeyi doğru yansıtan, coşkulu istekli bir takım oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.
Ancak bunların kolay bir iş olmadığını dile getiren Aybaba, "Ülke futbolunda ekonomik bir kriz var. Bu nedenle tercihlerde doğru karar verebilme şansımız azaldı. Bu nedenle biz kendi içimizdeki oyuncuları yukarıya çıkarmaya çalışıyoruz, kaliteli yabancı oyuncuları bunların üstüne katarak takım oluşturmalıyız. Biz bu şekilde bir başarı ivmesi yakalamalıyız. Bursa güzel bir futbol şehri, daha yukarılara nasıl çıkar bence bu planlamayla çıkar diye düşünüyorum. Hepimiz takımımıza sahip çıkacağız, bu tek başına yapılacak bir iş değil herkesin bu kulübe sahip çıkması gerekli. Eğer bu takım Bursa'nın yeterli desteğini almazsa ben başarılı olacağına inanmıyorum.
Herkesin yapabileceğinin en üst düzeyini yapması gerekiyor eğer bunu yakalarsak bu takım yine eski günlerdeki gibi yukarılarda yer bulacaktır. Hedefi şampiyonluk olan bir takım oluşacaktır. Şampiyonluk olur kupa şampiyonlığu olur bunlar kendiliğinden gelmeye başlar" ifadelerini kullandı.
- 17.10.2018 10:10
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Trabzonspor'da Mustafa Akbaş şoku!
Toplam 4
Yorum
şimal yıldızı müzmin sakatlar arasına katıldı...kendine bakmayan adamı gönderin ! Pereira bakın 34 yaşında geldiğinden beri belki bir kere sakatlık yaşadı
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"Terim Galatasaray’ın evladıdır."
Toplam 1
Yorum
aaa konu fener olunca neden sakinliğinizi muhafaza edemiyorsunuz,heyecan üst seviyede,ses tonu artmakta,elkol hareketleri yoğunlaşmakta,dimi ama
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"Yürüyüşü bile değişti!"
Toplam 1
Yorum
Enda İyi bir profesyonel, işine bakıyo yedek kalsa sorun etmiyo ve oynadıkça açıldı bu gerçek.
Samet Aybaba: "Ülke futbolunda ekonomik kriz var" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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