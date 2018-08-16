Henri Saivet sağlık kontrolünden geçti – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ağustos 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    sağlık kontrolünden geçti

    Henri Saivet sağlık kontrolünden geçti

    'un prensip anlaşmanına vardığı , sağlık kontrolünden geçti.

    Yeşil-beyazlı kulübün İngiliz ekibi 'tan 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladığı , bugün Bursa'ya gelerek sağlık kontrolünden geçti. Acıbadem Bursa Hastanesi'nde detaylı kan tetkikleri yapılan Saivet, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
    Tecrübeli oyuncunun akşam saatlerinde Tesisleri'nde yapılacak antrenmana katılması bekleniyor.
    1. 16.8.2018 14:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Henri Saivet sağlık kontrolünden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN