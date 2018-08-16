Henri Saivet sağlık kontrolünden geçti
Bursaspor'un prensip anlaşmanına vardığı Henri Saivet, sağlık kontrolünden geçti.
Tecrübeli oyuncunun akşam saatlerinde İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapılacak antrenmana katılması bekleniyor.
- 16.8.2018 14:48
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Trabzonspor'da "istifa" açıklaması
Toplam 1
Yorum
dobra dobra hacısalihoğlu akrabam olduğun halde en sevmediğim tip sensin. kibir sende cimrilik sende, asık surat sende.. istifan hoş olur
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Trabzonspor, Sivasspor'u konuk ediyor
Toplam 1
Yorum
maho Trabzon bu teknik adamla sivası yenemez benden söylemesi
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Kriketle zombi vurma
Toplam 9
Yorum
level 15 final skoru 158
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