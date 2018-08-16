Bursaspor’dan İtalyan ekibi Udinese’ye transfer olan defans oyuncusu Ekong, yeşil-beyazlı kulübe veda etti.
"Bursa'daki ve Bursaspor'daki herkese, özellikle takım arkadaşlarım ve personele her şey için teşekkür etmek isterim. Türkiye'de geçirdiğim süreden hem oyuncu hem de insan olarak her zaman güzel anılarım olacak. Fakat kariyerimde yeni bir adım atmanın zamanı geldi. Bursaspor'a güzel bir sezon ilerim. Takımı artık bir taraftar olarak takip edeceğim. Elbette son olarak beni ve bütün takımı destekleyen Teksas'a ve tüm taraftara özel bir teşekkür etmek isterim. Şimdi de içinizden birisi olarak kalacağım. Teksaslı Ekong."
- 16.8.2018 15:03
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Trabzonspor'da "istifa" açıklaması
Toplam 1
Yorum
dobra dobra hacısalihoğlu akrabam olduğun halde en sevmediğim tip sensin. kibir sende cimrilik sende, asık surat sende.. istifan hoş olur
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Trabzonspor, Sivasspor'u konuk ediyor
Toplam 1
Yorum
maho Trabzon bu teknik adamla sivası yenemez benden söylemesi
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Kriketle zombi vurma
Toplam 9
Yorum
level 15 final skoru 158
Ekong, Bursaspor’a veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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