Bursaspor'un 3 gencine İnegölspor talip oldu – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    'un 3 gencine İnegölspor talip oldu

    Bursaspor'un 3 gencine İnegölspor talip oldu

    'da kiralanması beklenen genç oyuncular , ve Berat Jonathan Ustabaşı'na İnegölspor talip oldu.

    , Afyonkarahisar kampının ardından yönetime verdiği raporda bazı genç oyuncuların kiralanmasını istemişti. 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor ise, Aybaba'nın yeni sezonda kadroda düşünmediği 3 oyuncuya talip oldu. Bordo beyazlı kulüp, , ve Berat Jonathan Ustabaşı'nı kiralamak için Bursaspor yönetimi ile masaya oturacak. Özellikle İnegölspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin de bu 3 oyuncuyu kadrolarında görmek istediklerini belirtirken, yeni sezonda bir üst lig için gerçekleştirecekleri mücadelede söz konusu futbolcuların takıma fayda sağlayacağını ifade etti.

    Samet Aybaba yönetime sunduğu raporda Berat Jonathan Ustabaşı, Emirhan Aydoğan, Alper Ademoğlu, Ozancan Kökçü ve Gürkan Sefil'in kiralanmasını talep etmişti.

    Geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma dahil olan Alper Ademoğlu, Bursaspor'da henüz resmi bir maçta forma giyemedi. 21 yaşındaki Emirhan Aydoğan ise geçtiğimiz sezonu İnegölspor'da kiralık olarak geçirirken, genç orta saha 31 maçta oynadı ve 3 gol attı. 24 yaşındaki forvet Berat Jonathan Ustabaşı ise geçtiğimiz sezonu 'da kiralık olarak geçirmiş ve 25 maçta 7 gol kaydetmişti.

    1. 29.7.2018 12:35
    2. Güncelleme: 29.7.2018 12:36
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