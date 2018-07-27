Bursaspor'da transfer çalışmaları
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    'da çalışmaları

    Bursaspor'da transfer çalışmaları

    Yeşil-beyazlıların prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı kanat oyuncusu Bursa'ya geldi

    ekiplerinden 'un prensip anlaşmasına vardığı Portekiz'in Estoril takımından , Bursa'ya geldi.

    Yeşil-beyazlıların transferi için kendisi ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardığı 23 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu, dün gece geç saatlerde kente ulaştı.

    Geceyi Bursa'da otelde geçiren Lima, sabah saatlerinde Acıbadem Bursa Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

    Lima, hastane girişinde kendisini görüntüleyen basın mensuplarına Bursa'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

    Satış opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağlanan Brezilyalı oyuncunun, sağlık kontrollerinin ardından yeşil-beyazlı takımla sözleşme imzalaması bekleniyor.

    1. 27.7.2018 11:36
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