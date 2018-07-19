Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    ’da hazırlıklar sürüyor

    Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor

    , bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

    Sezon başı hazırlıklarını Afyon'da sürdüren yeşil-beyazlılar, bugün sabah saatlerinde ilk antrenmanını yaptı. nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dar alanda kontrol pas oyunu oynayan Bursasporlu oyuncular, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı. Dün Altay'la oynanan hazırlık maçında 45 dakikadan fazla forma giyen oyuncular antrenmanı düz koşularla tamamladı.
    Yeşil-beyazlılar, bugün akşam saatlerinde günün ikinci çalışmasını gerçekleştirecek.
    1. 19.7.2018 12:29
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