Badji geliyor – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Badji geliyor

    Badji geliyor

    Yeşil-beyazlılar, ’le pürüzleri giderdi. Bonservisine 600 bin verilecek 28 yaşındaki orta sahanın bugün ya da yarın gelmesi bekleniyor

    Transferde sessiz kalan , Stephane Badji'yle şova hazırlanıyor. Timsah, geçen sezon kiralık olarak 'da forma giyen Senegalli orta saha oyuncusu Badji'nin transferi konusunda hem oyuncu, hem de kulübü ile prensip anlaşmasına vardı. 28 yaşındaki dinamoyla el sıkışan yeşil-beyazlı kurmaylar, uzun bir süredir ekibiyle yürüttükleri görüşmelerde de 600 bin bonserviste uzlaştı. Badji'nin bugün ya da yarın 'ye geleceği, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından takımın kampına katılacağı bildirildi.

    MBOKANİ İÇİN YOĞUN TRAFİK
    Geçen sezon 'de 35 maçta oynayan Badji, 3 gol, 3 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Türkiye macerasına daha önce 'le başlayan tecrübeli orta saha, sonrasında Anderlecht'in yolunu tutmuştu. Öte yandan Timsah'ta santrfor takviyesi için de arayışlar sürüyor. 'nın istediği isimlerden birisi olan konusunda girişimlerin sürdüğü öğrenildi. D.Kiev'den ayrılan 32 yaşındaki Kongolu golcü için tüm şartların zorlandığı kaydedildi.

    Çift idmanla güç depoluyorlar
    Bursaspor'un sözleşmesi son erdikten sonra yeni anlaşma yapmadığı , 1. Lig ekiplerinden Admira Wacker'e oldu. Kırmızı-siyahlılara imza atan 24 yaşındaki forvet, yeni formasıyla objektiflerin karşısına geçti. Sinan, yeşil-beyazlılardaki kariyerinde 32 karşılaşmada sadece 2 gol ve 2 asist katkısı sağladı.

    1. 4.7.2018
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