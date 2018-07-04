Badji geliyor

Transferde sessiz kalan Bursaspor, Stephane Badji'yle şova hazırlanıyor. Timsah, geçen sezon kiralık olarak Kayserispor'da forma giyen Senegalli orta saha oyuncusu Badji'nin transferi konusunda hem oyuncu, hem de kulübü Anderlecht ile prensip anlaşmasına vardı. 28 yaşındaki dinamoyla el sıkışan yeşil-beyazlı kurmaylar, uzun bir süredir Belçika ekibiyle yürüttükleri görüşmelerde de 600 bin Euro bonserviste uzlaştı. Badji'nin bugün ya da yarın Türkiye'ye geleceği, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından takımın Afyonkarahisar kampına katılacağı bildirildi.



MBOKANİ İÇİN YOĞUN TRAFİK

Geçen sezon Kayseri'de 35 maçta oynayan Badji, 3 gol, 3 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Türkiye macerasına daha önce Başakşehir'le başlayan tecrübeli orta saha, sonrasında Anderlecht'in yolunu tutmuştu. Öte yandan Timsah'ta santrfor takviyesi için de arayışlar sürüyor. Samet Aybaba'nın istediği isimlerden birisi olan Mbokani konusunda girişimlerin sürdüğü öğrenildi. D.Kiev'den ayrılan 32 yaşındaki Kongolu golcü için tüm şartların zorlandığı kaydedildi.

Çift idmanla güç depoluyorlar

Bursaspor'un sözleşmesi son erdikten sonra yeni anlaşma yapmadığı Sinan Bakış, Avusturya 1. Lig ekiplerinden Admira Wacker'e transfer oldu. Kırmızı-siyahlılara imza atan 24 yaşındaki forvet, yeni formasıyla objektiflerin karşısına geçti. Sinan, yeşil-beyazlılardaki kariyerinde 32 karşılaşmada sadece 2 gol ve 2 asist katkısı sağladı.