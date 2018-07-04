Abel Hernandez,Rusya'ya gidiyor
Bursaspor'un transfer listesindeki Abel Hernandez, CSKA Moskova'nın 3 yıllık transfer teklifine olumlu bakıyor.
Bursaspor'un transfer listesinde yer alan Abel Hernandez, Rusya'ya gidiyor. Geçtiğimiz sezonu İngiltere'de Hull City takımıyla geçirmesinin ardından sözleşmesinin sona ermesiyle bonservisini eline alan Uruguaylı golcünün, Rus ekiplerinden CSKA Moskova ile temas halinde olduğu öğrenildi. Rus basınında çıkan haberlere göre CSKA Moskova'nın Uruguaylı golcüye 3 yıllık bir sözleşme teklif etti ve her bir yıl için de 3 milyon Euro önerdi. Abel Hernandez ise bu teklife olumlu bakarken, menajeri de yaptığı açıklamayla CSKA Moskova'nın teklifinin kendilerini memnun ettiğini dile getirdi. Transferde küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından Abel Hernandez'in CSKA Moskova'ya imza atması bekleniyor.
- 4.7.2018 11:09
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Yorum
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Yorum
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Toplam 4
Yorum
telefonda sormadan mı gitmiş... telefon açılır ve sorulur ön görüşme yapılır... sonra gidilir benim bildiğim... gitti o kadar otel parası yol masrafı... kaldı ki abdurrahim
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