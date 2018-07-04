Abel Hernandez,Rusya'ya gidiyor – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ,'ya gidiyor

    <a href="/index/abel-hernandez?id=d771151d-5e79-4213-9337-c68af8bf4837" class="" rel="tag">Abel Hernandez</a>,<a href="/index/rusya?id=21305be7-8d8a-4e9c-a836-bb12ab382dc6" class="" rel="tag">Rusya</a>'ya gidiyor

    'un listesindeki , 'nın 3 yıllık teklifine olumlu bakıyor.

    'un listesinde yer alan , 'ya gidiyor. Geçtiğimiz sezonu 'de takımıyla geçirmesinin ardından sözleşmesinin sona ermesiyle bonservisini eline alan Uruguaylı golcünün, Rus ekiplerinden ile temas halinde olduğu öğrenildi. Rus basınında çıkan haberlere göre 'nın Uruguaylı golcüye 3 yıllık bir sözleşme teklif etti ve her bir yıl için de 3 milyon Euro önerdi. ise bu teklife olumlu bakarken, menajeri de yaptığı açıklamayla 'nın teklifinin kendilerini memnun ettiğini dile getirdi. Transferde küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından 'in CSKA Moskova'ya imza atması bekleniyor.

    1. 4.7.2018 11:09
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